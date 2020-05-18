الولايات المتحدة – ينتهي يوم غدا الثلاثاء موعد تداول عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو، ويتسائل الكثيرون هل يتكرر سيناريو الشهر الماضي، حين هوت العقود بأكثر من 306% وجرى تداولها عند 37.63 دولار تحت الصفر.

ويستبعد خبراء أن يتكرر ما حدث الشهر الماضي، إذ لا توجد مؤشرات على تكرار الهبوط التاريخي لأقل من الصفر، وسط مؤشرات على تعافي الطلب على الخام والوقود.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو المقبل، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 31.12 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 5.74% عن سعر التسوية السابق.

وتتلقى أسواق النفط هذه الفترة دعما من تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها دول مجموعة “أوبك+”، إلى جانب مؤشرات على وجود تعاف تدريجي في الطلب نظرا لتخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

واليوم اقتربت عقود خام “برنت” من مستوى 34 دولارا للبرميل، وصعدت بواقع 1.33 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 أبريل الماضي.

المصدر: وكالات