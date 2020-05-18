بغداد – نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقف العمل في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط بجنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “تنفي ما نقلته وكالة “بلومبرغ” بخصوص نية الوزارة إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط، وتؤكد أن المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة”.

وأضافت أن “التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الإنتاج، بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصرا، وسبق وأن أعلن المسؤولون عن التظاهرات ذلك”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام و”لاسيما وكالة بلومبرغ” إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية.

المصدر: RT