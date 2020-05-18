الصين – اكد وزير التجارة الصيني تشونغ شان، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على البضائع تراجع بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وإن التجارة الصينية تواجه تحديات غير مسبوقة.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في بكين، أن الشركات تمر بوقت عصيب للغاية بسبب التفشي، الذي وجه ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.

وأشار إلى أنه “مع انتشار الجائحة عالميا، تراجع الطلب في السوق الدولية بشكل كبير، وتواجه الصين تحديات غير مسبوقة في التجارة الخارجية هذا العام”.

وزادت صادرات الصين بشكل غير متوقع في أبريل الماضي للمرة الأولى هذا العام مع مسارعة المصانع لتعويض فاقد المبيعات بسبب جائحة كورونا، لكن انخفاضا حادا في الواردات يشير إلى أن هناك المزيد من المشكلات قادمة، مع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق.

وعلق تشونغ على ذلك قائلا، إن “الشركات الصينية تواجه صعوبات جمة بسبب تأثيرات الجائحة”، مشيرا إلى تقلص التمويل وتراجع الطلبيات والمخاطر المتنامية التي تواجه سلاسل الإمداد.

المصدر: رويترز