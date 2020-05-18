فرنسا – أقدمت ​وكالة “فيتش”​ للتصنيف الائتماني، على تخفيض درجة الآفاق ​الاقتصاد​ية ل​فرنسا​ من “مستقرة” إلى “سلبية”، معبرة عن تخوفها من تراجع ​المالية العامة​ والاقتصاد هذه ​السنة​، وذلك بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الوكالة الدولية بيانا جاء فيه: “خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19”.

وأضاف البيان:”تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ ​الأزمة​ المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معتدل”.

وكانت وكالة “ستاندارد اند بورز” للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند “ايه ايه” أيضا لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت “مستقرة”.