فرنسا – أقدمت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على تخفيض درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، وذلك بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الوكالة الدولية بيانا جاء فيه: “خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19”.
وأضاف البيان:”تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معتدل”.
وكانت وكالة “ستاندارد اند بورز” للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند “ايه ايه” أيضا لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت “مستقرة”.
سبوتنك