انجلترا – كذب رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تصريحات مساعد مدرب منتخب مصر السابق، هاني رمزي، بخصوص تقديم ريال مدريد عرضا لضم الفرعون المصري.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “محمد (صلاح) لم يناقش أي خطط تخص مستقبله مع أي مدرب سابق”.

وكان رمزي، صرح خلال استضافته عبر قناة “أون سبورت” المصرية قائلا: “عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق)، كان لدينا تدريب في سويسرا في مارس من عام 2018، وأبلغني صلاح حينها، أن ريال مدريد قدم له عرضا”.

وتابع: “في الحقيقة كان العرض جيدا، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحا هناك”.

وكان صلاح، أبرز لاعب في صفوف ليفربول في موسم 2017/2018، حيت توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما اختير كأفضل لاعب في “البريمير ليغ”.

المصدر: حساب رامي عباس على “تويتر”