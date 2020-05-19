إسبانيا – اوضح الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، إنه لا يزال يطمح للتأهل للمشاركة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل اعتزاله منافسات اللعبة.

ويشارك في البطولة الختامية أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم، وكذلك أفضل ثمانية شريكين على مستوى الزوجي.

واقترب أغوت (32 عاما)، من تحقيق هذه الأمنية عندما وصل لأعلى تصنيف خلال مسيرته في الملاعب، وهو المركز التاسع عالميا في العام الماضي، وكان اللاعب المرشح للمشاركة احتياطيا في حالة انسحاب أو غياب أي لاعب لأي سبب في 2019.

وقال أغوت لموقع اتحاد محترفي التنس على الإنترنت: “هذا أحد الأهداف التي أريد تحقيقها قبل الاعتزال”.

وأضاف اللاعب الإسباني: “أدرك مدى صعوبة ذلك. وأعرف أنني كنت قريبا من تحقيق ذلك في بعض المواسم. لا يمثل هذا هاجسا بالنسبة لي لكنه هدف أود تحقيقه يوما ما”.

وكان أغوت، يحتل المركز الـ12 عالميا عند توقف موسم التنس الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا الصحية العالمية في بداية مارس الماضي.

وسيستمر توقف منافسات التنس حتى نهاية يوليو المقبل على أقرب تقدير.

ويتوقع أن يتحدد لاحقا مصير البطولة الختامية للموسم الحالي، التي تحمل الرقم 20 والمقررة في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز