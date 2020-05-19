ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن روما تسعى لتقريب وجهات النظر بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وحكومة الوفاق، داعياً إيطاليا لتجنب تكرار الأخطاء والتجارب الفاشلة السابقة بعقد لقاءات ثنائية تقتصر على قيادات شرق ليبيا وغربها فقط التي قال إنها لم تسفر عن أي حل للأزمة الليبية.

أوحيدة و في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء ذكّر باللقاء الذي رعته روما في أبريل عام 2017 بين عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.

وذهب أوحيدة إلى أن قرار بعقد صفقة سياسية مع أي طرف لا يملكه إلا مجلس النواب بكامل أعضائه، مشيراً إلى أن البرلمان ستكون له شروط كما فعل أثناء مفاوضات المسار السياسي التي أوصى بها مؤتمر برلين أو يضع شروطاً جديدة برعاية أممية.

وأبدى أوحيدة تخوفاً من أن تكون الدعوة الإيطالية محاولة لشق الصف بين المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.