إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات منذ صباح امس الاثنين.

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إسرائيل 276 شخصا، وذلك أول ارتفاع بعد عدم تسجيل وفيات جديدة صباح الاثنين ومساء الأحد.

ووصل عدد الإصابات بكورونا إلى 16643 حالة، تعافى منها 13253 شخصا حتى مساء اليوم الاثنين.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي بواقع 232 حالة، ليصل إلى 3114 شخصا، بينهم 52 شخصا بحالة خطيرة، بمن فيهم 42 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت وزارة الصحة أنها أجرت 4347 فحصا للكشف عن فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أنها قادرة على إجراء 15 ألف فحص يوميا، لكن الحاجة إليها تراجعت في الفترة الأخيرة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل