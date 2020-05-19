روسيا – أعلن نادي روبين قازان الروسي في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة مدافعه قسطنطين بلييف البالغ 23 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيانه: “جاءت نتيجة فحص قسطنطين بلييف إيجابية لكوفيد 19”.

وأضاف البيان: “وضع بلييف جيد ويخضع للرعاية الصحية بإشراف الأطباء في مدينته فلاديقافقاز. لم يتواصل بلييف بأي عضو من أفراد النادي أكان لاعبا أم إداريا”.

وتمنى النادي للاعبه الشفاء العاجل.

وتعد إصابة بلييف هي الثانية بكورونا في الدوري الروسي الممتاز، حيث سبق لنادي لوكوموتيف موسكو أن أعلن أمس الأول إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

المصدر: matchtv.ru