انجلترا – أعلن الاتحاد الدولي للتنس إيقاف اللاعب البيروفي، أركلون هويرتاس ديل بينو، لمدة عامين بسبب مخالفته لوائح العقاقير والمنشطات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أوقف بصفة مبدئية في ديسمبر الماضي بعد ثبوت وجود آثار “الحشيش” في عينته التي أخذت منه خلال بطولة في العاصمة البيروفية ليما.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان رسمي: “خلصت محكمة مستقلة إلى أن المخالفة لم تكن متعمدة.. لكنها وجدت أنه لم يستطع إثبات براءته من تهمة ارتكاب خطأ أو إهمال جسيم”.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم إيقاف ديل بينو المصنف 337 عالميا في الزوجي حتى 23 أكتوبر عام 2021 بعد احتساب الإيقاف من تاريخ أخذ العينة.

المصدر: رويترز