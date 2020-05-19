ليبيا – عقد أعضاء ما تبقى من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الإثنين اجتماعاً برئاسة فائز السراج وبحضور الأعضاء أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد و أحمد حمزة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للسراج مستجدات الأوضاع في البلاد حيث عرض السراج تطورات الموقف العسكري لمسلحي الوفاق على جبهات القتال وسيطرتهم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية .

ومن ناحية أخرى، أطلع السراج أعضاء المجلس على نتائج اتصالاته الهاتفية مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين كما جرى تقييم للموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

وعلى صعيد آخر، تابع الاجتماع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة.