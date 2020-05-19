ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع العمليات العسكرية في ليبيا شخصياً.

السباعي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الاثنين قال:” أردوغان قبل أيام قال ستفرحون! وهو نفسه يتابع العمليات العسكرية في ليبيا شخصيا! الرجل لا يلعب! طبعا نحن نتكلم عن هزيمة جيش متعدد الجنسيات بقيادة الفاغنر الروسية ولا نتكلم عن جيش وطني ليبي!” حسب زعمه.

وأضاف:” اربط الكلام أوله بآخره حتى تفهم ماذا نقصد ا؟ ولماذا الأحرار سعداء او فرحين كما قال اردوغان! اللهم اهدي الشباب المغرر بهم وردهم إلى حضن الوطن قريبًا”.