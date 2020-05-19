الأردن – أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، امس الاثنين، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة.

وقال جابر في الايجاز الصحفي، إن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 7 لمخالطي “سائق الخناصري”، و4 لسائقي شاحنات أردنيين على حدود العمري، و3 لأردنيين قادمين من ماليزيا، و2 من مدينة إربد.

وأوضح أن مصدر إصابتي إربد غير معروف حتى الآن، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تعمل حاليا على متابعة الحالتين لتحديد مصدر الإصابة، ومتابعة المخالطين للحالتين.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة عن تسجيل 5 حالات شفاء، ليصبح عدد الحالات قيد العلاج في المستشفيات 140 حالة.

وصرح بأنه تم يوم الاثنين إجراء حوالي 3500 فحص، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 144356 فحصا للكشف عن كورونا منذ بدء الجائحة.

المصدر: RT + وكالات