العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، امس الاثنين: “تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 3554، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 127، في حين تماثلت 92 حالة إصابة للشفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 2310 حالة”.

وأضافت الوزارة: “تم فحص 3520 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221″​​​.

المصدر: وكالات