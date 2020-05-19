ليبيا – علق مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا غير بيدرسون اليوم الثلاثاء على عملية نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

المبعوث الأممي قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن عملية نقل المقاتلين أمر “مزعج بشدة” وامتنع عن التعليق حول أعدادهم.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر بيدرسون رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي وحث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة للسلام في سوريا.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن وصول عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا جوا إلى 9000 مقاتل تم تقسيمهم على محاور القتال في ليبيا بين مدينة طرابلس ومدينة غريان ومصراتة وأبو قرين.