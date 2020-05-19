ليبيا – رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعة جديدة من مرتزقة تركيا” إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي حيث تضم الدفعة الواصلة مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 9600 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو3300 مجند.

المرصد أشار في بياناً له أن من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 180 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

وعلى صعيد متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 304 مقاتل بينهم 17 طفل دون سن الـ 18،كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ونوه المرصد الى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.