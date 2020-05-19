النفط عند أعلى مستوى في شهرين مع تخفيف إجراءات كورونا

النفط عند أعلى مستوى في شهرين مع تخفيف إجراءات كورونا

فيينا – قفزت أسعار النفط امس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بفعل نتائج أولية ايجابية للقاح محتمل مضاد لكورونا وتفاؤل بشأن استئناف النشاط الاقتصادي وتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 2.31 دولار، أو 7.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 34.81 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.39 دولار، أو 8.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 31.82 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى عند التسوية للخامين القياسيين كليهما منذ الحادي عشر من مارس، الذي بدأ بعده بأيام قليلة إنهيار الأسعار في أعقاب فشل اتفاق لخفض الانتاج بين دول “أوبك+”.

وزاد الخامان القياسيان من مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد عقود برنت أكثر من 9 بالمئة إلى 35.48 دولار للبرميل بينما قفزت عقود الخام الأمريكي أكثر من 11 بالمئة إلى 32.74 دولار للبرميل.

وقالت شركات ترصد الشحنات إنه في النصف الأول من مايو، خفضت “أوبك+” صادرات النفط بشكل حاد، مما يشير إلى بداية قوية للتقيد باتفاق جديد لخفض الانتاج.

ووافقت “أوبك+” على خفض قياسي في الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول مايو، وفي الأسبوع الماضي أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أنها ستخفض انتاجها بمقدار مليون برميل إضافية في يونيو.

ويشير صعود عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو، التي ينقضي تداولها بنهاية جلسة الثلاثاء، إلى أن الهبوط التاريخي الذي شهدته الشهر الماضي والذي دفع الأسعار إلى -40 دولارا للبرميل لن يتكرر.

المصدر: رويترز