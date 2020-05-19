النفط يواصل الارتفاع مدعوما بأنباء عن لقاح ضد كورونا

النفط يواصل الارتفاع مدعوما بأنباء عن لقاح ضد كورونا

فيينا – تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد أنباء حول إجراء اختبار للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، الذي ألقى انتشاره بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 08:33 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” عند 34.91 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.29% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند 31.76 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر الإغلاق السابق.

أما عقود الخام الأمريكي لشهر يوليو فقد جرى تداولها عند 32.55 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.29%.

وكانت عقود “برنت” قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 7.1%، وعقود الخام الأمريكي بزيادة نسبتها 8.1%.

وجاء الارتفاع بعدما أعلنت الشركة الأمريكية Moderna أن تجارب أولية للقاح ضد فيروس كوفيد-19 أظهرت نتائج جيدة في التجارب السريرية.

كذلك لقيت الأسعار دعما من مؤشرات تدل على ارتفاع الطلب على النفط، مع تخفيف بعض الدول للقيود التي فرضت لمواجهة كورونا، تزامنا مع تنفيذ دول مجموعة “أوبك+” التخفيضات في الإنتاج.

المصدر: نوفوستي