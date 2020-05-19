سويسرا – كشف تقرير مثير، القيمة الكبيرة التي انخفضت بها قيمة نجوم كرة القدم كميسي ونيمار ومبابي بعد أزمة فيروس كورونا، وكم ستنخفض في حال عدم استكمال الموسم الحالي.

وكانت قيمة قائد برشلونة ليونيل ميسي 175 مليون يورو قبل جائحة “كوفيد-19” مع العلم أن عمره 32 عاما و9 أشهر وبقي من قيمة عقده عام وشهران.

وانخفضت قيمة اللاعب الأرجنتيني بمقدار 23,2 %، بعد أزمة الوباء الذي اجتاح العالم، لتصل إلى 134 مليون يورو في حال استكمال الموسم.

أما في حال إلغاء الدوري الإسباني فستنخفض هذه القيمة بشكل أكبر وبمقدار 27,5% لتصل إلى 127 مليون يورو.

وتأثرت قيمة نجم باريس سان جيرمان نيمار البالغ 28 عاما و3 أشهر بشكل مرتفع، مع بقاء عامين وشهرين على عقده، إذ كانت قيمة اللاعب البرازيلي تقدر بـ175 مليون يورو.

أما بعد إلغاء الموسم الفرنسي فانخفضت هذه القيمة بمقدار 21,7% لتصل إلى 137 مليون يورو.

أكثر المتأثرين بكورونا وإلغاء الموسم كان نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي متصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى مبلغ قياسي بلغ 225 مليون يورو، نظرا لعمره الصغير 21 عاما وبقاء عامين وشهرين في عقده.

لكنه فقد الكثير من قيمته بعد إلغاء الموسم إلى 177 مليون يورو بانخفاض قدره 21,5 %.

أما على صعيد الفرق فيعد ليفربول الإنجليزي أكثر الفرق تضررا بانخفاض القيمة السوقية للاعبين، إذ يمتلك 5 لاعبين في قائمة اللاعبين العشرين الأغلى، وهم محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وأرنولد والحارس أليسون بيكر.

أما برشلونة فأتى كثاني أكثر الفرق تضررا، حيث يمتلك في القائمة ثلاثة لاعبين هم دي يونغ وغريزمان إضافة إلى ميسي.

المصدر: “وكالات”