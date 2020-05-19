ليبيا – قال برلمانيون أوروبيون عن حزب الرابطة إنه بحسب أحدث البيانات فإن الزيادة في عمليات هبوط المهاجرين غير الشرعيين على الساحل الإيطالي تزداد بنسبة 400 % مقارنة بالعام الماضي.

أعضاء البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة أناليزا تاردينو و ماركو كامبومينوسي و مارا بيزوتو و سلفيا ساردونى أضافوا إنها زيادة تبعث على القلق في ظل حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا مما يضع السلطات المحلية في وضع صعب للغاية ويمثل خطرًا على صحة المواطنين”،بحسب وكالة “نوفا”الإيطالية.

وذكر البرلمانيون في بيان أنهم كتبوا رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مشددين على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء من أوروبا لوقف هذه الظاهرة غير المقبولة والخطيرة،ولمكافحة الاتجار بالبشر ومنع أزمة هجرة كبيرة لإيطاليا والقارة بأسرها.

وتابع البيان أن الأعضاء يقدمون مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي تتمثل في تعزيز مهمة إيريني في ليبيا لوقف هبوط المهاجرين وفرض حصار بحري.