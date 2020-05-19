روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى إنشاء مرافق إنتاج جديدة تضمن الأمن الغذائي وإنتاج السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى لدول الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وبحث الاجتماع التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل لدول الاتحاد حتى العام 2025.

وأشار بوتين، في الاجتماع الافتراضي الذي جرى عن بعد، إلى حقيقة أن استراتيجية تنمية الاتحاد تنص على إنشاء نظام لإدارة مشاريع التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد عالية الأداء، ما سيعزز برنامج إحلال الواردات وتوطين الصناعات.

كذلك لفت إلى أن مسودة استراتيجية تطوير الاتحاد حتى العام 2025 تستهدف إنشاء سوق مشتركة للسلع ورأس المال.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال الرئيس الروسي بوتين إن جائحة فيروس كوفيد-19 تؤثر بشكل مباشر على التعاون المشترك في إطار الاتحاد.

المصدر: “نوفوستي”