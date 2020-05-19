ليبيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الاثنين الوضع في ليبيا ، وأعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين في هذا الشأن: “أعرب الرئيسان الروسي والتركي عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا وتم التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي المنعقد في 19 يناير والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510″، وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.