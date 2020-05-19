انجلترا – أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن مقياسا لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ سنة 1996 في أبريل، في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بـ856 ألفا و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، ووصل بذلك عدد العاطلين كليا إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 بالمئة.

ولكانت الزيادة هذه ستكون أكبر لولا البرنامج الحكومي الذي يسدد 80 بالمئة من أجور العمال المسرحين مؤقتا، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، .

وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة فيروس كورونا، فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 3.9 بالمئة، انخفاضا من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي سبقت ذلك.

المصدر: رويترز