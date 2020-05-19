بروكسل – أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في أبريل الماضي إلى مستوى قياسي منخفض، في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة العجوز.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن مبيعات سيارات الركوب الجديدة في أبريل الماضي انخفضت بنسبة 78.3 بالمئة إلى 282182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص، والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6 بالمئة و97.3 بالمئة و96.5 بالمئة على الترتيب.

وهوت مبيعات السيارات بنسبة 61.1 بالمئة في ألمانيا و88.8 بالمئة في فرنسا.

بدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيون إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو الجاري، لكن تدني الطلب دفع مصنعين مثل شركة “فولكسفاغن” إلى وقف إنتاج بعض الموديلات.

المصدر: “رويترز”