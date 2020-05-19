مصر – أهدت هالة مقبل، حفيدة “الزعيم” عادل إمام، جدها بضع كلمات مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذي يصادف هذا اليوم.

ونشرت هالة، وهي ابنة سارة عادل إمام، صورة مجمعة لهما، على صفحتها في تطبيق “إنستغرام” وعلقت عليها: “إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي”.‏

وتابعت هالة في رسالتها لجدها: “شكرا لأنك دائما تلهمني في كل خطوة أخطوها.. أنت ملك عائلتنا، أحبك كثيرا، كل سنة وأنت طيب يا بطلي”.‏

ويوافق 17 مايو عيد ميلاد “الزعيم” عادل إمام الـ80، الذي ولد عام 1940 في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك.

المصدر: RT