إسكتلندا – قررت رابطة الدوري الإسكتلندي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، اعتبار سيلتيك بطلا للمسابقة بعد أن صوتت الأندية الـ12 جميعا على إنهاء الموسم مبكرا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: “تعلن الرابطة اليوم، بعد التشاور مع كل الأندية الـ 12 بدوري القسم الأول، ومجلس إدارة الرابطة، إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري”.

وأضاف البيان: “يعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية”.

وهذا اللقب هو التاسع على التوالي لنادي سيلتيك في الدوري المحلي، والـ51 في تاريخه.

يذكر أن سيلتيك تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 80 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه جلاسكو رينجرز، صاحب الـ67 نقطة.

المصدر: رويترز+ وكالات