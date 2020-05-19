رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد شهرين من الغياب

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد شهرين من الغياب

إيطاليا – بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب أجنبي، من بين اللاعبين الذين غادروا إيطاليا خلال فترة الحجر الصحي، يعود إلى مقر “كونتيناسا” التدريبي الخاص بيوفنتوس.

وقاد رونالدو، البالغ 35 عاما، بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر النادي الإيطالي الثلاثاء للمرة الأولى، بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيخضع البرتغالي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات، بحسب تقارير في الصحف المحلية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 مايو، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال.

وخضع رونالدو لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.

وكانت رابطة الدوري تأمل في معاودة الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من أمس الاثنين، لكن اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الآن على البروتوكول الصحي، على أن تعلن قرارها رسميا في غضون الأسبوع الحالي.

كما أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا مساء الاثنين أكد فيه بان جميع مسابقاته ستبقى معلقة حتى الـ14 من يونيو، بموجب المرسوم الحكومي الصادر يوم الاثنين أيضا بهذا الصدد.

المصدر: “أ ف ب”