إسبانيا – كشف لاعب وسط نادي برشلونة السابق، الكاميروني ألكسندر سونغ، أنه وافق على الانضمام للفريق الكتالوني من أجل الحصول على الأموال فقط.

وقال سونغ البالغ 32 عاما والعاطل عن العمل حاليا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المال كان الحافز الأكبر الذي دفعه للرحيل عن أرسنال الإنجليزي عام 2012 والانضمام لبرشلونة.

وأوضح الدولي الكاميروني السابق، أنه لم يستطع توفير حتى 100 ألف جنيه إسترليني، عندما كان يلعب في نادي أرسنال، مضيفا: “قضيت ثماني سنوات في أرسنال، لكن بدأت أعيش بشكل جيد فقط في السنوات الأربع الأخيرة. حدث هذا لأن راتبي زاد كثيرا، ولكن في الوقت نفسه، أدركت أنني أنفق أموالا كثيرة… عندما انضممت لأرسنال كنت أتقاضى 15 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. كنت شابا متحمسا، وكنت أرغب في الدردشة مع نجوم الفريق الكبار، وشراء كل ما أريد، وإقامة حفلات صاخبة.. في إحدى المرات رأيت تيري هنري (أسطورة أرسنال) خلال حضوره التدريبات وهو يقود سيارة رائعة للغاية. قلت في نفسي إنني أريد الحصول على نفس الشيء بأي وسيلة”.

وتابع: “على مدار مسيرتي في أرسنال، لم أستطع توفير حتى 100 ألف جنيه إسترليني، وكان الناس يعتقدون أنني مليونير.. عندما عرض علي برشلونة عقدا، ورأيت المبلغ الذي سأحصل عليه، لم أفكر حتى في الأمر. أردت أن أضمن مستقبلا جيدا لعائلتي عندما تنتهي مسيرتي. قابلت المدير الرياضي لبرشلونة قبل توقيع العقد، وأبلغني بأنني لن ألعب في الكثير من الأحيان، لكنني لم أهتم! كنت أعلم أنني الآن سأصبح مليونيرا”.

ودافع سونغ عن ألوان برشلونة بين العامين 2012 و2016، لكنه ظهر مع الفريق في 39 مباراة فقط.

الجدير بالذكر، أن سونغ لا يلعب مع أي فريق حاليا، بعدما فسخ سيون السويسري عقده، بسبب رفضه لتخفيض راتبه.

المصدر: sportsdaily.ru