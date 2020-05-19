ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب إن ليبيا تواجه سيناريو معتدلًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشددًا على أنها تستعد في الوقت نفسه للعديد من السيناريوهات المحتملة.

عقوب وفي تصريح له نشره مكتب إعلام وزارة الصحة أوضح هناك هدوء في العدوى وتم التأكد من ذلك بالتجربة الأولى من خلال تطبيق الخطة الموضوعة من خلال المسح العشوائي لعدد 600 شخص من الاحياء السكنية وإستعمال الفحوص السريعة (الأسابيع الماضية ببعض المناطق) عن طريق اختبارات تبحث عن الفيروس عن طريق بتقنية الـ‪PCR‬ تبدأ جميع الاختبارات بأخذ عينة إما من الأنف أو من مؤخرة الحلق أو من كليهما باستخدام مسحة خاصة وكانت جميع النتائج سلبية.

وأضاف:”أن الخطة التي رسمتها اللجنة العليا وجاري تنفذها عن طريق الوزارة آتت أُكُلها وكذلك الخطة التي رسمتها اللجنة الاستشارية الطبية العليا آتت أُكُلها فالاستراتيجية الوطنية الشاملة لمقاومة الكورونا هي استراتيجية أفقية فصحيح أن وزارة الصحة تلعب دورًا مهمًا لكن الكثير من الوزارات،بما فيها رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لها دور في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة”.

وتابع:”الوضع غير مطمئن.. ولكن هذا لا يجب أن يؤَوَل أو يفسر تفسيرًا خاطئًا؛فالإجراءات التي قمنا بها وعمليات التقصي والرصد واكتشاف الحالات المريضة وعزلها ونقلها إلى مراكز العزل السريري الطبي والحجر الصحي للمخالطين للتقليل من منسوب العدوى أعطت نتيجة”.

واعتبر أن هذه النتائج مؤقتة ويمكن أن تصبح دائمة إذا استمر الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها بالدقة والكفاءة اللازمة.

كما أوضح أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها،قائلا:”ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس،والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة”.

وبيّن أن خطة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا و وزارة الصحة الخاصة بعودة المواطنين العالقين بالخارج نجحت في جميع مراحلها،مثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة ومشيرا الى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير الصحة المواطنين بالمحافظة على الإنجاز الذي حققته الحكومة والأجهزة الأمنية بتوجيهات حثيثة من اللجنة العليا في التعامل مع الوباء والحد من انتشاره.

كما أشار إلى أن هذا الانجاز تحقق نتيجة العمل الجماعي والتناغم في اتخاذ القرارات بين اللجنة العليا و الحكومة واللجان العلمية ممثلة باللجنة الاستشارية الطبية،مؤكدا أن القرارات اتخذت بناء على أساس علمي لذلك كانت نجاحاتها أكبر وأفضل.

وقال وزير الصحة:”إن منظمة الصحة العالمية ذكّرت الدول بأن مواجهة كورونا هي مسألة طويلة الأمد.”

وأردف:”الصين نفسها إلى حد الآن لم ترفع كل القيود لأنها تخشى موجة ارتدادية.. نحن في سباق مسافات طويلة مع كورونا.”