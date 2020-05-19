ليبيا – وجه عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية المقرب من الجماعة السلامية الليبية المقاتلة التحية لمسلحي الوفاق لدخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

بن عطية طالب متابعيه في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتذكر من ساندهم ودعمهم وضحى من أجلهم عند النصر.

ووجه عميد بلدية تاجوراء شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مبيناً بأنه قال لهم بأنهم سيسمعون أخبار ممتازة في إشارة منه لدخول مسلحي الوفاق لقاعدة عقبة بن نافع الجوية تحت غطاء جوي تركي.

كما ترحم على من سقط من مسلحي الوفاق ، ووجه شكره أيضاً لأفراد “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي وكل الرافضين لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).