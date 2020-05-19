انجلترا – رفض قائد واتفورد الإنجليزي، تروي ديني، العودة إلى التمارين هذا الأسبوع، خشية من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى ابنه البالغ خمسة أشهر فقط.

وتحدث ديني عن موقفه من العودة إلى التدريبات في ظل جائحة فيروس “كوفيد-19″، وقال في تصريحات عبر المدونة الصوتية “توك ذا توك”: “من المقرر أن نعود إلى التدريبات هذا الأسبوع، لكنني أبلغت النادي بأنني لن أتواجد، والأمر ليس متعلقا بالمال”.

وأضاف: “ابني عمره خمسة أشهر فقط، يعاني من صعوبات في التنفس، لذلك لا أريد العودة إلى المنزل من التدريب وتعريضه لخطر أكبر”.

وأكد ابن الـ31 عاما أنه على استعداد لتحمل أي عواقب مالية وتخفيض للراتب بسبب عدم عودته للتدريب.

وكشف ديني أنه تخلى عن أبسط الأمور من أجل حماية عائلته، مثل قرار عدم الذهاب إلى الحلاق حتى يوليو، لكن الآن هو مطالب بأن “يصارع 19 شخصا في منطقة الجزاء من أجل لعب الكرة بالرأس، لا أعرف كيف سينجح ذلك، لا أحد يستطيع الإجابة على الأسئلة، ليس لأنهم لا يريدون ذلك بل لأنهم لا يملكون المعلومات”.

وكشف: “لقد فقدت والدي، جدتي وجدي، لقد فقدت إلى حد ما كل من يهمني، لذلك، بالنسبة لي، هذا (حماية العائلة) أكثر أهمية من وضع حفنة من المال في جيبي الخلفي”.

وتقدمت الأندية الإنكليزية خطوة هامة الى الأمام ضمن مسعاها لاستئناف الموسم المتوقف منذ مارس بسبب “كوفيد-19″، وذلك بعد أن وافقت الاثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة بدءا من اليوم، مع تقيد اللاعبين بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاكات فيما بينهم.

المصدر: “أ ف ب”