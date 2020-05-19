ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن التدخل التركي المساند لحكومة الوفاق أزعج وأخاف الإيطاليين وربما يفكرون الآن بأن الأتراك يريدون فرض هيمنتهم الاقتصادية في ليبيا وإقصاء الآخرين وهو ما دفع روما لموقف معادٍ لحكومة الوفاق.

كرموس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء زعم بأن موزاين القوة تغيرت لصالح الوفاق مؤخراً، وأن الايطاليين والروس بدأوا في محاولات لوقف ما وصفه بـ”نزيف خسائر حفتر” بالشروع في إطلاق مسار سياسي والدفع باتجاه إبرام هدنة بمناسبة شهر رمضان لكن الوفاق رفضتها.

ولم يعارض كرموس فكرة دخول مجلسه في حوار مع مجلس النواب، وقال:” أي دعوة لوقف دماء الشعب الليبي وإنهاء معاناته نحن معها شريطة تمكّن عقيلة صالح من إجبار حفتر على عودة قواته لمواقعها الأولى قبل الرابع من أبريل 2019 أي تاريخ الهجوم على العاصمة أو على الأقل تجميد العمليات القتالية والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم ويتم ذلك برعاية أممية ودولية”.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن دعوة صالح لتعديل المجلس الرئاسي سبق وتبناها مجلس الدولة الإستشاري وسار خطوات في العمل إليها وبالتالي لا يوجد اعتراض عليها إذا كانت النوايا صادقة.