لبنان – أفادت وزارة الصحة اللبنانية، امس بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في زيادة لمعدل الحالات اليومية مقارنة مع الإحصائيات السابقة.

وقالت الوزارة، في إحصائية جديدة نشرتها امس الاثنين، إنها رصدت 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 18 تعود لمواطنين من بنغلاديش، ليصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 931.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في وتيرة زيادة الإصابات بالفيروس، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 15 مايو 5 حالات، وفي 16 مايو 11، وفي 17 مايو 9.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية مع ذلك إلى أنه لم يتم رصد أي وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، ليبقى عدد ضحايا المرض عند مستوى 26 شخصا.

كما أفادت بتسجيل 4 حالات شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، لتصل حصيلة المتعافين إلى 251 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أمس الأحد، أن حكومته قررت بدء عملية إعادة فتح البلاد جزئيا اعتبارا من الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT