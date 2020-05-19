ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن قاعدة الوطية ستعود قريبا إضافة إلى بعض الاماكن الأخرى.

الميهوب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف:”ما حدث هو غزو تركي للأراضي الليبية وأطالب بضرروة سحق كل مايشتبه به من العدو،وكذلك البنية التحتية في ليبيا وستعود مع عودة سيادة الدولة”.

وطالب الميهوب الدول العربية بوقفة جادة ضد التدخل التركي في ليبيا وتفعيل معاهدات الدفاع المشتركة مع الجيش الليبي،مناشداً جامعة الدول العربية بموقف حاسم وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

الميهوب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف:”ما حدث هو غزو تركي للأراضي الليبية وأطالب بضرروة سحق كل مايشتبه به من العدو،وكذلك البنية التحتية في ليبيا وستعود مع عودة سيادة الدولة”.

وطالب الميهوب الدول العربية بوقفة جادة ضد التدخل التركي في ليبيا وتفعيل معاهدات الدفاع المشتركة مع الجيش الليبي،مناشداً جامعة الدول العربية بموقف حاسم وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.