محكمة أمريكية تفرض على السودان مزيدا من التعويضات في تفجير سفارتين أمريكيتين

محكمة أمريكية تفرض على السودان مزيدا من التعويضات في تفجير سفارتين أمريكيتين

السودان – فرضت المحكمة العليا الأمريكية امس على السودان مزيدا من التعويضات في قضية تفجير السفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وتعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم بعدم إمكانية تجنب الخرطوم دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية بتهم التواطؤ في تفجيرات تنظيم “القاعدة” عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي 6 مليارات دولار تعويضات أخرى، ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

المصدر: رويترز