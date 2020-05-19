مصر – شنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال، وذلك بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة، خلال مونتاج البرنامج.

وقالت ياسمين صبري في لقاء متلفز: “عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته فكان ردي، أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وواثق من نفسه، وهو ما تم حذفه من الحلقة، حتى أنني قلت سيد الرجال”.

وأضافت: “فوجئت عند مشاهدتي للحلقة أن رامز والبرنامج قرر أن يحذف كل هذا ويبقي على كلمة واحدة وهي بيضحكني”.

وتوضح ياسمين صبري قائلة: “هذا الأمر ضايقني كثيرا من رامز جلال، ولم أجد تفسيرا وحيدا لما فعله معي”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية