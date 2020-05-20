ليبيا – إستنكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بياناً لها أمس الثلاثاء العدوان الغاشم على قاعدة عقبة بن نافع بحرًا عن طريق البارجة التركية التي دخلت المياه الإقليمية الليبية.

الوزارة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت:” نستنكر العدوان الغاشم على قاعدة عقبة بن نافع بحرًا عن طريق البارجة التركية التي دخلت المياه الإقليمية الليبية،وطائراته المسيرة جوً ومليشيات فايز السراج الإرهابية برًا منتهكين سيادة ليبيا ضاربين بكل العهود والأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط منتهزين فترة الهدنة التي سمحت بها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية استجابة منها لطلب كل الأصدقاء والأشقاء كي تبادر بهذه الخطوة الإنسانية احترامًا لشهر رمضان المبارك وتقديرًا للوضع الذي تمر به ليبيا والعالم أجمع جراء جائحة كورونا”.

وأعربت الوزارة عن إستغرابها من صمت دول العالم والأمم المتحدة عن هذا الغزو التركي الصارخ لشعب ليبيا الآمن ، مطالبةً باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم الإنسانية من غزو وقتل لأبناء ليبيا من عدو غاشم وتواطئ للخونة من أمثال فائز السراج وزبانيته الذين فتحوا الباب على مصراعيه للمرتزقة السوريين،بحسب البيان.

وجددت الوزارة مطالبتها الدول العربية والمتوسطية والمغاربية على وجه الخصوص بسحب اعترافها بحكومة ما أسماها بـ”العمالة والخزي والعار” لأن ما تقوم به تركيا لا يهدد ليبيا وحده بل المنطقة بأكملها.

وزارة الخارجية أكدت أن استهداف قاعدة عقبة بن نافع لن تثن الليبيين عن استمرار معركة الوطن وتحريره من براثن الإرهاب والمرتزقة والمليشيات،مختتماً:”إن معركتنا مستمرة وواجبة حتى قيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب والتوزيع العادل للثروات والقضاء على المليشيات واستعادة كرامة الوطن والمواطن”.