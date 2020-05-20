ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأربعاء عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

الجهاز أوضح بحسب مكتبه الإعلامي أنه لازالت أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل.

وأكد الجهاز أنه تم فتح صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف أمس الثلاثاء الساعة (02:00) صباحاً بالمسارين الشرقي والأوسط لاستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.

كما أشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إلى أنه من المتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم الأربعاء.