الإمارات العربية – وصل إلى الإمارات فريق طبي هندي مكون من 105 أعضاء، بمهمة طبية للمساعدة في معالجة مرضى فيروس كورونا.

وهبطت طائرة خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأربعاء، وعلى متنها الفريق الطبي المتألف من أطباء وممرضي ومسعفي الرعاية الحرجة.

وبادرت مجموعة “في بي إس” للرعاية الصحية، بإرسال أعضاء فريقها للعمل في وحدة الرعاية الحرجة، لدى مختلف المستشفيات المعنية بالتعامل مع كوفيد-19.

ولعبت كل من السفارة الهندية ووزارة الخارجية الإماراتية دورا بشأن تسهيل إجراءات وصول الفريق الطبي الهندي.

ومن بين الأعضاء البالغ عددهم 105 الذين وصلوا إلى الإمارات، 75 مجندا من الهند جاؤوا للمشاركة في معركة الإمارات ضد الوباء. وباقي الأعضاء الـ30 هم موظفون لدى مجموعة “في بي إس” للرعاية الطبية ممن ذهبوا إلى الهند لقضاء الإجازة، ولم يتمكنوا من العودة نتيجة للإغلاق.

المصدر: الإمارات اليوم