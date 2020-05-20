ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مسلحي الوفاق دخلوا قاعدة عقبة بن نافع بدعم تركي قطري وهم من يريدون من أردوغان الذي جعل من تركيا الحاضنة الكبرى للإرهاب بأن يجعل هذه القاعدة مقراً لوجستياً جديداً ومنطلقهم للقيام بالعمليات الإرهابية في ليبيا ودول المغرب العربي.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن أردوغان يدعم الإرهاب ويتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا من أجل مصالح تركيا.

واختتم قائلاً :” الأصدقاء في دول أوروبا وإخوتنا في تونس والجزائر وكل دول المغرب العربي والجوار الأفريقي بوجود هؤلاء في قاعدة عقبة بن نافع الوطية ستودعون الإستقرار في دولكم قريباً “.