ألمانيا – اقترب نادي بايرن ميونخ من إتمام التعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، في ظل استعداد اللاعب؛ للقيام ببعض التضحيات من أجل ارتداء القميص البافاري.

وبحسب صحيفة “بيلد” اليوم الأربعاء، فإنَّ الدولي الألماني، أبدى استعداده لتقليص راتبه بنسبة 30% من أجل الانضمام إلى بايرن هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بالنادي البافاري من الناحية الاقتصادية،

كحال باقي أندية العالم.

ولا يُمانع صاحب الـ24 عامًا التنازل عن جزء من راتبه، تضامنًا مع النادي الألماني، من أجل إتمام انتقاله إلى ملعب أليانز أرينا.

في المقابل، وعد مسؤولو بايرن ميونخ لاعب شالكه السابق بمنحه القميص رقم 10، الذي كان يرتديه الأسطورة الهولندي آريين روبن قبل اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

ويرتدي البرازيلي فيليب كوتينيو هذا القميص في الوقت الراهن، لكن يبدو وأنًّ النادي يجهز بالفعل لرحيله، فور انتهاء إعارته من برشلونة هذا الصيف، لمنح الرقم لنجم السيتزنز.

يُذكر أنَّ تقارير صحفية، قد أفادت مؤخرًا بسعي بايرن لحسم الصفقة بمقابل مادي يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

وكالات