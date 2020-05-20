توقعات أداء الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2020

توقعات أداء الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2020

روسيا – تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في الربع الثاني من 2020 في ظل إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقول الوزارة إن الاقتصاد الروسي من المرجح أن يتراجع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت، أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثاني سيكون مشابها لأداء الاقتصاد الروسي خلال الأزمات في 1998 و2008-2009.

وللمقارنة فقد توقع البنك المركزي الروسي تراجع الاقتصاد بنسبة 8% في الربع الثاني من 2020، على أن يكون الانخفاض بنسبة 4% – 6% كمحصلة نهائية للعام الجاري.

المصدر: “إنترفاكس”