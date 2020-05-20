توقعات بهبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2020

توقعات بهبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2020

الولايات المتحدة – رسمت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي توقعات قاتمة لاقتصاد البلاد في 2020، وتوقعت هبوط الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2020 بنسبة 37.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وبالنسبة للعام الجاري ككل تتوقع الإدارة أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، لكنه سينمو في العام القادم بنسبة 4.2%.

وتتوقع الإدارة أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة، الذي يعد أقوى اقتصاد في العالم، في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5%، وفي الربع الرابع بنسبة 2.5%.

وفيما يتعلق بالبطالة فإنه من المتوقع ارتفاعها من 3.8% سجلتها في الربع الأول من 2020 إلى 15.1% في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الإدارة إن “الوباء والتباعد الاجتماعي أديا إلى اضطرابات خطيرة في النشاط الاقتصادي، مما تسبب في موجة من فقدان الوظائف وفي وضع حد لأطول نمو اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتقول الإدارة إنه من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي في النصف الثاني من 2020، حيث ستتراجع المخاوف بشأن الوباء وستخفف حكومات الولايات القيود.

وتلقي جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس بظلالها على اقتصادات العالم، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش معظم الاقتصادات في 2020.

المصدر: نوفوستي