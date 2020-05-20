ليبيا – إستنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل كافة الأعمال الإرهابية والهمجية وانتهاك سيادة الأراضي الليبية من قبل مرتزقة وميليشيات ترعاها دولة تركيا ورجب طيب أردوغان.

الحزب وفي بيان رسمي له صادر بعدة لغات نقله موقع “البوابة نيوز” أمس الثلاثاء قال إن التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا الشقيقة يستدعي تدخلا حاسما من المجتمع الدولي لوقف تلك المسرحية المشينه التي تعرض مشاهدها بدماء أبرياء.

وأضاف:” أننا كحزب سياسي مصري يدعم بقوة إرادة الشعب الليبي الشقيق للحفاظ على أرضه ووحدة وسلامة واستقرار بلاده”، مؤكدا أن موقف مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا جليّا لا تهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.

وشدد على اصطفاف جموع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة لاتخاذ ما يرونه من تدابير لحماية كافة محددات الأمن القومي المصري.

حزب المصريين الأحرار طالب بضرورة التكاتف العربي والأفريقي والاتساق بين الجهود الأممية والدولية لدعم حق ليبيا وشعبها والحفاظ على أرضها.