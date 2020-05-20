ليبيا – أعتبر وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش أن تعاون طرابلس مع الحكومة التركية العضو بحلف شمال الأطلسي الناتو هو حق سيادي لا يخالف القانون الدولي حسب زعمه.

النمروش وفي تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية أمس الثلاثاء قال:” وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وموقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا”.

وأضاف:” تعاون حكومة الوفاق العسكري مع الحكومة التركية العضو في حلف الناتو، لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة”.

وزعم بأن التحالف بين مسلحيهم وأنقرة يجري بشفافية وهو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات الأجنبية لمن وصفهم بـ”ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية وقائدها العام).

وكيل وزارة الدفاع إختتم حديثه مدعياً :” حفتر لا يتوانى عن الاستمرار في عدوانه للوصول إلى السلطة وقد واصل وفشل مرارا بالرغم من المذابح والجرائم التي يرتكبها”.