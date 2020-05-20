إيطاليا – رفض يوفنتوس عرضًا ضخمًا من برشلونة، لضم مدافعه الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النادي الإيطالي رفض الحصول على ما يعادل 66 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع نجم الطواحين، الذي ضمه الصيف الماضي بعد صراع مع البارسا.

ورغم العلاقة الطيبة بين الناديين، إلا أن مسؤولي السيدة العجوز يستبعدون بيع دي ليخت، خاصةً أنه يُنظر له على أنه مستقبل خط دفاع الفريق، بجانب ميريح ديميريل.

وأوضح التقرير أن دي ليخت وصديقته، استقرا في مدينة تورينو الإيطالية، حيث لا يفكر اللاعب من جانبه في الرحيل عن يوفنتوس، هذا الصيف.

ويرتبط الهولندي بعقد مع ناديه، لمدة 4 سنوات أخرى، بخلاف الموسم الحالي الذي لم ينته بعد.

وكالات