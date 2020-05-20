إسرائيل – أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مساء الثلاثاء، أن قواته ستستخدم مجموعة أدوات متنوعة للتجاوب مع العدو واستهدافه.

وأعلن كوخافي خلال في حفل تسليم وتسلم قيادة الجبهة الداخلية، أن الجيش الإسرائيلي “سيستخدم مجموعة أدوات متنوعة” للرد، مؤكدا أن “عشرات الهجمات، حتى في الآونة الأخيرة، أثبتت تفوق المخابرات وقوة الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف في تصريحه من مدينة الرملة “هاجمنا أيضا مؤخرا.. سنهاجم بقوة لإزالة التهديدات”، مضيفا أن “المنطقة المبنية (السكنية حيث المدنيين) التي استقر فيها العدو لن تكون عائقا أمام الهجوم”.

وأشار كوخافي إلى أنه “على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي بحماية مواطني البلد من الجيوش الإرهابية من حولنا، وعندما تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد في الهجوم بالقوة لإحباط التهديدات”.

وتابع قائلا: “بينما نبذل كل ما بوسعنا لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، فإن العدو يبذل قصارى جهده لإيذاء المدنيين”، موضحا “أن العدو نشر الصواريخ والقذائف داخل القرى، وبالتالي جعلها أهدافا عسكرية.. وهكذا، سيكتشف العدو أنه جعل جبهته الداخلية ساحة للقتال، وسنهاجمه بقوة”.

المصدر: وكالات