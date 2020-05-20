روسيا.. العثور على جبل يشبه هرم خوفو في الأورال

روسيا – عثر سياح نادي “الشمال الموحش” الاستكشافي على جبل في منطقة الأورال، يشبه هرم خوفو في مصر ولكنه أضخم شكلا.

ويفيد موقع Ekaterinburg online، بأنه وفقا ليفغيني سفيتوف، رئيس النادي، اكتشف الجبل المذكور، عندما كان أعضاء البعثة يستعدون لإرسال طائرة مروحية لإحدى المجموعات الاستكشافية في منطقة خانتي مانسيسك ذات الحكم الذاتي.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، شكل هذا الجبل هو تكرار لشكل هرم خوفو في مصر. ولكن مقاساته ضعف مقاسات هرم خوفو، وأن أضلعه متجهة بالضبط نحو الاتجاهات الجغرافية الرئيسية. ويمكن الوصول إلى هذا “الهرم” مشيا على الأقدام مسافة 400 كلم. أو بواسطة طائرة مروحية.

وتعتزم الجمعية الجغرافية الروسية، إيفاد بعثة استكشافية إلى هذا الجبل في فصل الصيف لدراسته.





وتجدر الإشارة، إلى أن هرم خوفو هو أكبر الأهرامات المصرية، والوحيد من بين عجائب الدنيا السبع، الذي بقي قائما إلى الآن . ويقدر عمره بنحو 4.5 ألف سنة.

ويقول سفيتوف، شكل الجبل يكرر شكل هرم خوفو، ولكن أبعاده أكبر بنحو أربعة أضعاف” طول الضلع الجانبي للجبل كيلومتر واحد مقابل 230 مترا للهرم. و774 مترا مقابل 147 مترا للهرم.

ويضيف، ليس هناك أي أثر لنشاط الإنسان، بل فقط الدببة والذئاب وغيرها من الحيوانات البرية. وكانت بعثة استكشافية علمية قد اكتشفت على بعد 80 كيلومترا شرق الجبل، مكمنا لخام البوكسايت. ولكن هذا الاكتشاف أهمل لصعوبة الوصول إلى مكان المكمن، إلا بطائرة مروحية.

المصدر: نوفوستي