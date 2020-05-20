روسيا – شهدت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في روسيا قفزة قياسية حادة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل تراجع ملموس في عدد الإصابات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 135 وفاة جديدة بين المصابين بالوباء (مقابل 115 وفاة يوم أمس)، لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 2972 حالة وفاة.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” (مقابل 9263 إصابة في اليوم السابق)، لترتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 308705 إصابات، بما فيها 220341 حالة نشطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم البلاد، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2699 إصابة) ومقاطعتها (903 إصابات).

وسجلت روسيا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الشفاء الجديدة الذي تجاوز عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 9262 شخصا للشفاء، وأصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا حتى الآن 85392 شخصا.

المصدر: RT