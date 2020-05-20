ليبيا – نفى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة ما جاء في تقرير مسرب للخبراء الأمميين حول التواجد المزعوم لـ “المرتزقة الروس” في ليبيا.

نيبينزيا وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء وفقاً لموقع قناة “روسيا اليوم” قال إن التقرير مبني على معلومات غير مؤكدة أو مزورة بشكل واضح ويهدف إلى تشويه سمعة السياسة الروسية تجاه ليبيا.

وتابع أن أصحاب التقرير يعتمدون على مصادر مشبوهة لها مصلحة مباشرة في النزاع الليبي، مضيفاً:” إن عددا ملحوظا من الروابط التي يتضمنها التقرير غير صالحة وإن مصداقية العديد من المزاعم، وخاصة تلك المتعلقة بمحادثات داخلية لا يمكن إثباتها”.

وأضاف أن الكثير من المعلومات التي تخص المواطنين الروس المذكورين في التقرير لا أساس لها وأن الأشخاص الذين يزعم أنهم يقاتلون في ليبيا لم يغادروا أراضي روسيا والجرحى المزعومين بصحة تامة في الحقيقة وهذا كله متاح في المجال العلني ويمكن التأكد منه.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن عددا كبيرا من الأخطاء أو الأمور المفبركة وخاصة في ما يتعلق بالسلاح كما يتضمن التقرير صورا تم التقاطها في سوريا فيما يدعي التقرير بأنها من ليبيا.

وأعرب نيبينزيا عن قلقه إزاء تسريب تقرير أممي سري إلى وسائل الإعلام، مطالبا الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحقيق في ذلك.

وردا على خطاب نظيره البريطاني جوناثان ألين الذي أعرب عن قلقه إزاء لمرتزقة المزعومين واتهم روسيا بالوقوف وراء التصعيد في ليبيا، قال نيبينزيا:” إن مصدر المشاكل التي تواجهها ليبيا اليوم هو عدوان الناتو الذي دمر مؤسسات الدولة في ليبيا”.